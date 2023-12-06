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"Yunanistan hasım değil, ittifakın kıymetli üyesidir"

DÜNYA 06.12.2023, 14:17
"Yunanistan hasım değil, ittifakın kıymetli üyesidir"

Atina ziyareti öncesinde Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan basınına bir çok kez yansıyan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' şeklindeki sözlerine ilişkin, "Yunanistan, Türkiye'nin hasmı değil, içinde bulunduğu ittifakın kıymetli üyesidir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık'ta Atina'ya yapması planlanan ziyaret öncesinde Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina ziyareti öncesinde Yunan Kathimerini gazetesindeki detaylar İletişim Başkanlığı tarafından aktarıldı.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN HASMI DEĞİL, İÇİNDE BULUNDUĞU İTTİFAKIN KIYMETLİ BİR ÜYESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan basınına birçok kez yansıyan "bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki sözlerine ilişkin soruya, "Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil, içinde bulunduğu ittifakın kıymetli bir üyesi" ifadelerini kullandı.

Tehdit edenlerin kendilerinden çekinmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı 'bir gece ansızın geliriz' dedik ve gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Toprak bütünlüğümüze, birliğimize ve beraberliğimize el uzatanların bizden göreceği karşılık her zaman bu olmuştur ve bundan sonra da bu değişmeyecektir. Vatanımızı savunmak, milletimizin huzurunu korumak en doğal hakkımızdır ve tüm terör odaklarına karşı da bu hakkımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türkiye'nin hasmı değil, içinde bulunduğu ittifakın (NATO) kıymetli bir üyesi olduğuna dikkati çekerek, "Ayrıca komşuyuz, komşu olarak kalacağız, birbirimizin haklarına ve hayati çıkarlarına karşılıklı olarak saygı göstermeliyiz. Bizim dostluk elimizi uzattığımızda ne kadar kucaklayıcı olduğumuzu yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Yunan halkı iyi bilir. Bizim kültürümüzdeki hoşgörüyü ve samimiyeti çok yakından tanırlar. Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi ilerletmek ve bu coğrafyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunu ifade ettiğimizde laf olsun diye söylemediğimizi de defalarca ispat etmiş bir ülkeyiz. Batı medyası bu sözlerimi çarpıtma gayreti içindedir." dedi.

ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Ege ve Doğu Akdeniz'de enerji rezervlerinin olup olmamasının kendisinin kişisel kanaatinden öte bilimsel araştırmalar sonucunda tespit edilebilen bir husus olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda umut verici çalışmalar yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Ege'nin doğal kaynaklar açısından zengin bir havza olduğuna işaret ederek mevcut uluslararası konjonktürde enerji güvenliğinin sağlanmasının ve muhafazasının stratejik açıdan elzem bir konu hâline geldiğini ifade etti.

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