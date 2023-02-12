Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, depremin ardından geçmiş olsun ziyareti için Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşını Adana'da karşıladı.ANKARA (İGFA)- 6 Şubat'taki büyük depremler sonrasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı ardından Türkiye'yi ziyaret eden ikinci Dışişleri Bakanı, Yunanistan oldu.

Geçmiş olsun ziyareti için Türkiye'ye gelen Bakan Dendias'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. İki bakan daha sonra helikopterle Hatay Antakya'ya geçti.

Bakan Dendias, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın daha fazla yardımda bulunmasının yollarının da inceleneceğinin mesajı verildi.

https://twitter.com/NikosDendias/status/1624678530654117889