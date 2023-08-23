Yunanistan Dedeağaç'ta yangın dehşeti! 18 kişinin cesedi bulundu

Yunanistan’da Dedeağaç bölgesinde başlayan ve hızla yayılan, rüzgar nedeniyle büyük bir bölgeye ulaşan yangın halen kontrol altına alınamazken, Evros Gr de yer alan bir habere göre ormanlık alanda 18 kişinin cesetleri bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dedeağaç Belediyesi İtfaiye basın temsilcisi Giannis Artophiou'nun verdiği bilgiye göre, muhtemelen düzensiz göçmenlere ait olan 18 ceset Dadia ormanı yakınlarında yanmış olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ölüler iki grup halinde bulunurken, soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

Özellikle İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Yiannis Artopioos, "İtfaiyecilerin Avanda'nın daha geniş bir bölgesinde yaptığı yerinde incelemede, bir ateş çukurunun yakınında 18 kişi bulundu. Dünden bu yana herhangi bir kayıp ilanı verilmemesi nedeniyle kaçak olarak ülkeye girmiş olma ihtimalleri araştırılıyor. Dünden bu yana geniş alana 112 tahliye mesajı gönderildiği hatırlatılıyor. Mesajların bölgede bulunan yabancı şebekelerden cep telefonlarına da iletildiği kaydedildi. Afetzedeleri tespit eden ekip, Yunan polis merkezi tarafından zaten faaliyete geçirilmiş durumda. Yangının meydana geldiği ve devam ettiği tüm bölgede incelemeler devam ediyor" diye konuştu.