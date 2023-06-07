Yunanistan'daki mevkidaşından Bakan Güler'e tebrik

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan aktarılan habere göre, görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundu.