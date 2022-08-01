Yunanistan Cumhurbaşkanı Miletvekili İlhan Ahmet'i kabul etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulo, Azınlık Milletvekili İlhan Ahmet’i Cumhurbaşkanlığı Makamı'nda kabul etti.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulo, Cumhurbaşkanlığı makamında, Rodop ili PASOK – KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet’i kabul etti.

Ülkenin tek resmi azınlığının üç dönemdir parlamentodaki tek aktif temsilcisi olan Milletvekili Ahmet’in, Cumhurbaşkanı Sakellaropoulo tarafından kabulü, Batı Trakya’daki Azınlık toplumunun en üst düzeyde temsil edilmesi bakımından ülke siyasi tarihinde bir ilk olma özelliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulo ile gerçekleşen üst düzey görüşmeyle ilgili Milletvekili İlhan Ahmet şu açıklamayı yaptı:

Yunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sakellaropoulo tarafından kabul edilmekten, Azınlık milletvekili olarak onur duyduğunu ifade eden Ahmet, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmemiz, parlamentoda temsil ettiğim Trakya’daki ve özellikle Rodop İli’ndeki hemşehrilerime şahsım nezdinde en yüksek mertebede hüsnü kabul gösterilmesi bakımından son derece önemli ve memnuniyet vericidir. Aynı zamanda, Azınlığımızı temsil eden milletvekili sıfatıyla bu kabulümün, cumhurbaşkanı düzeyinde tarihte ilk kez gerçekleştiğinin de altını çizmek isterim. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde, dağlık ve dezavantajlı bölgelerdeki dar gelirli çiftçiler için Avrupa Birliği sübvansiyonlarından dönüm başı maddi destek verilmesi yönündeki teklifimi bir kez daha somut olarak dile getirme fırsatı buldum" dedi.

Teklifinin Trakya’nın kalkınması için kurulan Partilerarası Komisyonu'nun nihai raporunda da yer aldığını anımsattığını belirten Ahmet, "Kurumsal ve bölgesel kalkınma odaklı tekliflerimi ve parlamento çatısı altında yürüttüğüm girişimlerimi büyük bir dikkatle dinleyen Sayın Cumhurbaşkanı, iki toplumlu Trakya’da yurttaşlarımızın bir arada barış ve refah içinde yaşaması için sarfettiğim gayrete özel hassasiyet gösterdi. Belirli çevrelerin doğrudan saldırı ve iftiralarına maruz kaldığım bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı, şahsıma olan desteğini ise açıkça ifade etti. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdiğim bu tarihi görüşmeden duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirirken, kendisi de bölgemizden olan Sayın Cumhurbaşkanı’nın, özellikle kalkınma gibi pek çok konuda Trakya’ya değerli yardımlarını esirgemeyeceğine, bu yöndeki her tür çalışmanın müttefiki ve destekçisi olacağına inancımı da belirtmek isterim" diye konuştu.