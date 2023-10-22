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Yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü

DÜNYA 22.10.2023, 18:12
Yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yoğun diplomasi trafiğini hafta sonu da sürdürdü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yürüttüğü diplomasi trafiğinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözüme ulaşması, insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve sükûnetin sağlanması için atılabilecek adımları ele aldığı telefon görüşmeleriyle diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ise İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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