Yaşlanan Alman nüfusuna 'Acil' ihtiyaç

Almanya’da yaşlı nüfusun artması özellikle sağlık alanında acil çalışana ihtiyaç duyulmasına yol açtı.ALMANYA (İGFA) - Almanya’nın hızla artan yaşlı nüfusu özellikle sağlık alanında nitelikli insan gücüne ihtiyacı önemli boyutlara ulaştırdı.

Almanya merkezli iş ve göç hizmetleri veren danışmanlık şirketi Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, hemşire, hasta bakıcı, yaşlı bakım uzmanı ve sağlık teknisyenlerine olan ihtiyacın çok arttığına dikkat çekerek “Federal İstatistik verilerine göre, Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı 2021 yılında yüzde 4,5 artarak 5,9 milyona ulaştı. Ülkede 60-79 yaş grubunda olanların sayısı da 2020 sonu itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek 18,2 milyona çıktı. Bu durum paralelinde sağlık sektöründe nitelikli insan gücünün istihdamı için Almanya arayış içinde” dedi.

Dr. Ertekin, kaliteli eğitim doğrultusunda bu ihtiyacın Türkiye’den karşılanabilmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu da dile getirerek “Özellikle B1 düzeyince Almanca bilen lisans mezunu sağlık ve özellikle yaşlı bakım uzmanları Almanya’da kolaylıkla iş bulabilir. Önemli olan Almanya iş gücü yasası gereğince gerekli işlem ve süreci doğru değerlendirerek, doğru bir başvuruyu tamamlamak. Bunun için her aşamada ’europerso.com’ ile en güvenilir hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ARTTI”

Almanya'da yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sağlık sisteminin yükünün arttığına dikkat çeken Dr. Ahmet Ertekin ”Yaşlanan nüfus, Alman ekonomisinde her yıl yüz binlerce nitelikli insan gücüne ihtiyacı doğuruyor. 2020 yılında Almanya’nın yaklaşık 56.000 doktor ve 140.000 hemşire açığı vardı. 2030 yılında bu açığın 165.000 doktor başta olmak üzere yaklaşık 800.000 sağlık çalışanına ulaşması bekleniyor. Her alanda ve sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışan binlerce nitelikli insana gereksinim bulunuyor. Hemşire ve yaşlı bakım uzmanlarına olan bu ihtiyaç için çözüm yolları aranıyor. Bu ihtiyacın yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılanmak isteniyor. Resmi verilere baktığımızda sağlık sektöründe her 100 iş ilanına 32 başvuru olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye’deki bu alanlardaki iş gücü Almanya açısından çok ciddi bir potansiyel” şeklinde konuştu.

Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, Almanya’da 2023’ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayandan daha fazla olacağı öngörüldüğü de belirtti.