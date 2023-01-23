Yardımcıoğlu: İsveç asla NATO’ya girmemeli

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim'i yakmasına izin verilmesi üzerine İsveçli siyasetçilere sert tepki gösterdi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim’i yakacağını açıklamış, İsveç polisi ise Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması için izin vermişti.

Yaşanan skandalın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, duruma çok sert tepki gösterdi.

Yardımcıoğlu, “Resimdeki açık büfe çocuğu, İslam karşıtı siyasetçi Rasmus Paludan. Yarın Stokholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakacağını söylemiş! Tüm ülkenizin yandığı günleri görmeyi arzu ediyorum. Sırf bu bile NATO’ya girmemeniz için yeterlidir benim için” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu alçak eylemin asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Yardımcıoğlu, şu paylaşımda bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Akar, Sayın Çavuşoğlu, Sayın Kalın. Sakın ha! Asla olumlu oy kullanamazsınız, kullanmamalısınız. Ben buradan söylemiş olayım; Allah sorar bunu kesinlikle ve bu bedelin ödülü de büyük olacaktır. Lütfen. ABD uçaklarını istemiyoruz. Kendilerinin olsun o uçaklar. Yunanlara satsınlar. Biz kendi uçağımızı kendimiz yaparız. Kötü müttefik adamı uçak sahibi yapar! Eksik olmasın o kötü müttefikler. İsveç asla NATO’ya girmemeli".

https://twitter.com/YARDIMCIOGLU_M/status/1616758196680667138