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Yakın Doğu oluşumundan Yeniboğaziçi'nde yeni yatırım

DÜNYA 21.11.2022, 17:10
Yakın Doğu oluşumundan Yeniboğaziçi'nde yeni yatırım

KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, devlet protokolünü buluşturan görkemli bir törenle hizmete açıldı.KKTC (İGFA) - Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yatırımını tamamladığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi görkemli bir törenle açılarak bölge halkına hizmet vermeye başladı.

KKTC’nin yerli otomobil markası GÜNSEL’in ilk modeli B9’un 13 prototipi de tören alanında hazır bulundu. Açılış konuşmalarından önce Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri korosu tarafından konser verildi.

27 Kasım’da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde başlayan seçim yasakları nedeniyle siyasilerin konuşmadığı törende; açılış konuşmalarını sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel yaptı.

BÜTÜN BRANŞLARDA YÜKSEK STANDARTLI HİZMET!

Üç katlı binası ile 15 bin metrekare kapalı alanda 100 yatak kapasitesine çıkabilecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü yapısıyla bütün branşlarda hizmet verirken; Gazimağusa ve İskele bölgelerinde anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Açılışla birlikte Yeniboğaziçi’nde hizmet vermeye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere; dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet veriyor. Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise konuşmasında yeni açılan hastane ile ilgili teknik bilgiler aktardı.

“Hastanemizin, ileri teknoloji donanımlı yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvar ve hasta odaları uluslararası kabul görmüş standartlarda inşa edilmiştir. Hastalarımızın hem medikal hem de diğer ihtiyaçlarını üstün standartlarda karşılayacaktır, hasta güvenliği ve hasta hakları ise her durumda en büyük önceliğimiz olacaktır” diyen Prof. Dr. Korkmaz, “15 bin metrekare kapalı alan ve 100 yatağa ulaşabilecek kapasitesi ile 3 kattan oluşan hastanemiz; koroner, yenidoğan, kalp cerrahisi ve genel yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra bölgede ilk olan üstün donanımlı koroner anjio ünitesi ve kalp cerrahisi ameliyathanesine de sahiptir” dedi.

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