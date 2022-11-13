Yakın Doğu'nun KKTC'deki 6'ncı hastanesi 21 Kasım'da açılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in katılacağı törenle 21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde açılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Gazimağusa ve İskele bölgesinde son teknoloji donanım ile anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olma özelliği taşıyor.KKTC (İGFA) - 21 Kasım Pazartesi günü Yeniboğaziçi Kampüsü’nde yapılacak törenle açılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, bölge halkına hizmet vermeye başlayacak

Son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, bütün branşlarda hizmet verirken; Gazimağusa ve İskele bölgelerinde anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, bütün branşlarda hizmet verirken; Gazimağusa ve İskele bölgelerinde anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Yakın Doğu Oluşumu’nun 6’ıncı hastanesi Yeniboğaziçi’nde!

Lefkoşa’da hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Girne’de hizmet veren Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ile sağlık alanında modern altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile her alanda halka hizmet veren Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinin sayısı da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile altıya yükselecek. Açılışla birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun oluşturduğu yüksek standartlarlı sağlık hizmeti ağı ülke geneline yayılacak.

Bütün branşlarda yüksek standartlı hizmet!

21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde hizmet vermeye başlayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere; dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek. Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.

Lefkoşa’da hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Girne’de hizmet veren Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ile sağlık alanında modern altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile her alanda halka hizmet veren Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinin sayısı da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile altıya yükselecek. Açılışla birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun oluşturduğu yüksek standartlarlı sağlık hizmeti ağı ülke geneline yayılacak.

BÜTÜN BRANŞLARDA YÜKSEK STANDARTLI HİZMET!

21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde hizmet vermeye başlayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere; dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek. Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.