Wagner liderinin ölümü Rusya'da büyük değişimlerin habercisi mi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş her gün daha kanlı bir hal alırken, önceki gün yaşanan flaş gelişme gündeme bomba gibi düştü. Rus paralı asker grubunun lideri Prigojin, Moskova semalarında düşen yada düşürülen uçakta hayatını kaybetti. Prigojin'in ani ölümü sonrasında Wagner grubu nasıl bir tavır takınacak ve bu yaşananların, Rusya-Ukrayna savaşına etkisinin ne olacağı hakkında Dr. Barış Adıbelli, Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Prigojin’in ölümünde, fail olarak ilk etapta ABD ve Biden'ın da Putin'i işaret ettiğini vurgulayan Dr. Barış Adıbelli, şu anda net bir faili tespit etmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Yaşanan bu gelişme Wagner’in kendi içerisindeki bir çatışmanın da yansıması olabilir" diyen Dr. Adıbelli, "Uçağın düşme şeklinde göre teknik arıza nedeniyle bir düşüşün yaşanmış olabileceğine dair tespitlerin olabilir. Eğer iddia edildiği gibi bir arıza sonucu uçak düştüyse bu durum fail olarak bizi Ukrayna'ya yönlendirebilir. Putin'de yapmış dahi olsa bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bir diğer ihtimal de gerçekleşen bu olayın, sahte bayrak operasyonu olabileceğidir yani Prigojin'in dünyanın farklı bir köşesinde emeklilik hayatını yaşıyor olma ihtimali de bulunuyor.” dedi.

"PRİGOJİN'İN WAGNER'İ TASFİYE EDİLDİ"

Wagner'in artık yeni üye almayacağını ve tamamen Savunma Bakanlığına bağlandığını vurgulayan Adıbelli, “Yaşanan darbe girişimi sonrası Prigojin, mirasını devretmek için serbest bırakıldı ve yeni yönetime mirasını devretti. Daha sonra Belarus ve Afrika gibi çeşitli sahnelerde gözüktü ancak nihayetinde sahneden çekildi. Gerçekten ölüp ölmediğini asla bilemeyeceğiz. Prigojin'in ölümüne dair soru işaretlerinin her zaman olacak. Wagner gurubunun da kendi sosyal medyasından, Prigojin'in ölmediğini, ikinci bir uçakta olduğunu ve St. Petersburg'a iniş yaptığını bildirdiler” ifadelerini kullandı.

“HAZİRAN AYINDAKİ DARBEYİ PRİGOJİN'İN KURGULAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Haziran ayındaki darbe girişimini, Prigojin'in gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyleyen Adıbelli, “Bu kalkışmayı kurgulayanlar Rus ordusu içerisinde Putin'e, Genel Kurmay Başkanı ve diğer üst düzey komutanlara karşı olanların kurguladığı bir hareketti hatta Amerika’da da darbe girişimi öncesinde, Kremlin'e ordu içerisindeki çeşitli grupların harekete geçtiğine dair uyarı gittiği de biliniyor” diye konuştu.

"WAGNER İLE PEK ÇOK KOMUTANIN DİRSEK TEMASI VAR"

Wagner'in aynı zamanda üst düzey komutanlarına emeklilik sonrası için bir durak olduğunu belirten Adıbelli, “Her an ABD’ye yada NATO müttefiki batılı ülkelere kaçma ihtimali olan Prigojin'in, darbe öncesi ve sonrasında ABD ve NATO kanadı ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu da tam olarak bilinmiyor.” dedi.

"UKRAYNA KARŞI TAARRUZU HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ OLMADAN İNTİHAR ANLAMINA GELİR"

ABD Genel Kurmay Başkanı'nın karşı taarruzun hava üstünlüğü olmadan intihar olacağını belirten Adıbelli, “Ukrayna'nın henüz bu hava üstünlüğüne sahip olmamasının dezavantajını yaşıyor. Ayrıca 2024 yılında yapılacak seçimler için Zelensky'nin aday olmamasına dair söylentiler var, Ukrayna'da asker kökenli yeni bir yönetimin yer alabileceğine dair de iddialar konuşuluyor" diye konuştu.