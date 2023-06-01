Via Premium Travel, Bursa'dan Bulgaristan'a 'sağlık' götürdü

Güvenli ve konforlu sağlık hizmeti arayanların ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda faaliyet gösteren Via Premium Travel, alanında uzman ve farklı branşlarda hizmet veren doktorlarla Bulgaristan’da bir organizasyon gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da faaliyetlerini sürdüren ve güçlü anlaşmalı hastane ağına sahip olan Via Premium Travel, Bulgaristan’a çıkarma yaptı.

Firma, konusunda uzman ve farklı branşlarda hizmet veren doktorlarla bölgedekileri bir araya getirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Via Premium Travel Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, konusunda uzman doktorlar ve turizm profesyonellerinden aldıkları güçle, hasta ve hasta yakınları için uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet verdiklerini söyledi.

Dünyanın her noktasına kalite sağlık hizmeti ulaştırma hedefinde olduklarına dikkat çeken Yılmaz, “Tüm branşlarda ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunuyoruz. Son teknoloji ile donatılmış anlaşmalı hastanelerimizde, tıbbi ve etik ilkelerden ödün vermeden, dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz için samimi, güvenli ve kaliteli bir medikal seyahat imkânı sağlıyoruz. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet politikasıyla, insan sağlığına değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık hizmetinden ulaşıma, konaklamadan tercümana kadar, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda ‘memnuniyet’ ve ‘kalite’ öncelikleriyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB A sınıfı tur yetki belgesine ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetki belgesine sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, profesyonel bir sağlık turizmi aracı kurumu olarak, uluslararası standartlarda ve Türk misafirperverliği ile hizmet verdiklerini kaydetti.

YÜZ YÜZE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Alanında uzman hekimleri farklı ülkelerde ilgililerle bir araya getirerek, sağlık hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da bir etkinlik düzenledik. ‘Estetik ve Plastik Cerrahi’, ‘Göz Hastalıkları’, ‘Diş Hastalıkları’ ve ‘Saç Ekim’ alanında tecrübeli hekimlerle ilgilileri buluşturduk. Rosslyn Dimyat Varna Hotel’de gün boyu süren etkinlikte katılımcılar merak ettikleri konularda birebir hekimlerimizden bilgi alma şansını yakaladı, yüz yüze danışmanlık hizmeti ile sağlık sıkıntıları hakkında doğrudan bilgi edindi. Etkinliğimiz oldukça keyifli ve verimli geçti. Farklı ülkelerde de etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.