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Venezuela'ya Türkiye'den taziye
DÜNYA 10.10.2022, 15:11
Dışişleri Bakanlığı, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için Venezuela'ya taziye mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Las Tejerias kentindeki sel ve heyelanların çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara neden olmasından duyulan üzüntü dile getirilirken, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Venezuela halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz " ifadelerine yer verildi.
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