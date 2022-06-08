Venezuela Cumhurbaşkanı 4 yıl sonra Türkiye'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yıl sonra Beştepe'de Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros'u ağırlıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros'u resmi törenle karşıladı.

Moros'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moros'u Külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

https://youtu.be/5ywt7H4ziFk

Erdoğan ve Moros'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Maduro, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Görüşmelerde başta ekonomik işbirliğinin artırılması olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacağı kaydedildi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Maduro Moros, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi 2019'da Venezuela'da, ABD'nin desteklediği başarısız darbe girişimi iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olmuştu.