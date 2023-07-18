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Veliaht Prensi de 'Togg'landı
DÜNYA 18.07.2023, 09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a Togg hediye ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.
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