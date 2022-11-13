Vatan Korosu 10 Kasım'da Türkevi'nde ATA'yı Andı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde, Amerika Türk Müziği Kültürü ve Müzisyenler Derneği Vatan Korosu tarafından düzenlenen anma konserine Türkevi evsahipliği yaptı.ABDpost.com / ABD (İGFA) - Vatan Korosu tarafından Türkevi'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde Başkonsolos Reyhan Özgür bir konuşma yaptı.

Konsere ilgi oldukça yoğundu.

Ali Kahya şefliğinde düzenlenen konserde Üsküdar'a Gideriken, İzmir Marşı, Ah Bir Ateş Ver, Yemen Türküsü ve Kimseye Etmem Şikayet gibi toplamda 15 eser seslendirildi.

Çok coşkulu geçen konsere Başkonsolos Özgür dışında tüm konsolosluk çalışanları ve Salih Mansur, Ülkü Durmazer ile Ece Okat da katıldı.

https://youtu.be/rEMOIceyM6Y