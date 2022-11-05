Vanlı gaziler 48 yıl sonra Kıbrıs'ta

Kıbrıs Barış Harekâtına katılan 75 Vanlı gazi 48 yıl sonra Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Gaziler Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclisi ziyaret etti.KKTC (İGFA) - 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak, harekâtın başarılı olmasında önemli görevler üstlenen 75 gazi Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda 48 yıl sonra tekrar aynı anıları yaşamak ve savaştıkları toprakları görmek için KKTC'ye gitti.

48 yıl sonra yeniden Kıbrıs’a giden gaziler ilk olarak sırt sırta mücadele ettikleri barış harekâtında şehit düşen cephe arkadaşlarının bulunduğu şehitliği ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinin ardından gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret ederek bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar ile sohbet imkânı bulan gaziler Tatar’a el yapımı Van Kilimi hediye etti. Gaziler daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisini ziyaret etti. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından karşılanan gaziler meclisi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uzun yıllar sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, “48 yıl aradan sonra tekrar Kıbrıs’ı görmek beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Bu isteğimizi geri çevirmeyen ve destekleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ozan Balcı’ya teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.