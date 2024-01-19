Uzaya uçan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dünya medyasında! 'Çığır açıcı'

Uluslararası medya astronot Alper Gezeravcı'nın sözlerine yer verirken, AFP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzay görevine ciddi bir ilgi gösterdiği yorumunu yaptı.

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı, astronot Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı Dragon uzay aracı ABD Floria'dan fırlatıldı. Ax-3 uzay misyonu mürettebatının yer aldığı Dragon, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle yerel saatle 16.49'da (TSİ 00.49) hareket etti.

Ax-3 misyonunda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan hava kuvvetlerinden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Başarıyla fırlatılan Dragon uzay aracının, yaklaşık 36 saatlik bir yolculuğun ardından ABD yerel saatiyle Cumartesi sabahı 05.15 (TSİ 13.15) Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor.

Tarihi bir yolculuğa çıkan astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Yanında Türk bayrağı, aile fotoğrafları ve Yörük kültürüne ait bazı objeleri uzaya götüren astronot Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle verdi.

Türkiye'nin tarihi uzay hamlesi, Almanya'dan Hindistan'a, ABD'den Yunanistan'a, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'e dünyanın dört bir yanında yankı buldu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar, son özel uçuşla uzay istasyonuna fırlatıldı' başlığıyla servis ettiği haberde Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olduğunu kaydetti. Türk astronotun Dragon uzay aracına binmeden çok sayıda fotoğrafını dünyaya servis eden AP, Gezeravcı'nın yanında Türk göçebe kültürünün simgeleriyle uzaya uçtuğunu vurguladı.

CNN International televizyonu, 'SpaceX, özel Avrupa uzay görevinde ilk Türk astronotu fırlattı' başlığıyla sunduğu haberde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkan kafilenin çığır açıcı bir görev gerçekleştireceğini yazdı. CNN, Dragon uzay aracında ilk Türk astronotun da yer aldığı bir grup Avrupalının bulunduğunu kaydetti, fırlatmanın bir gün ertelemeyle yapıldığını aktardı. CNN, Alper Gezeravcı'yı alçak dünya yörüngesine ulaşan ilk Türk vatandaşı olarak tanımladı ve astronotun yolculukla tarihi bir dönüm noktasına damga vuracağını bildirdi.

ERDOĞAN'IN YOĞUN İLGİSİ

AFP haber ajansı, 'Axiom, Avrupa'nın uzay umutlarını taşıyan üçüncü ISS görevini başlatıyor' başlığını tercih etti, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna tanıtıldığını belirtti. Türk lider Erdoğan'ın uzay görevine ciddi ilgi gösterdiği yorumunu yapan AFP, Alper Gezeravcı'nın sözlerine de yer verdi.

İLK SÖZLERİ TÜRKÇE OLDU

'Türkiye'nin ilk astronotu özel uçuşla Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçtu' diyen Alman yayın organı Deutsche Welle, tüm astronotları Avrupalı olan ilk uzay misyonunda yer alan Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözlerini sayfasına taşıdı.

SpaceX'in Ax-3 misyonundaki astronotların ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladığını dile getiren Deutsche Welle, Gezeravcı'nın ilk sözlerinin Türkçe olduğunu yazdı:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir."

Ardından konuşmasına İngilizce devam eden Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi" dedi.

South China Morning gazetesi, 'İlk Türk astronotun yer aldığı ekip, uzay istasyonuna doğru uçuşa başladı' derken, The Times of India 'İlk Türk astronotun bulunduğu mürettebat, uzay istasyonuna fırlatıldı' başlığını tercih etti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya, 'SpaceX, Türkiye'den ilk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Yunan Kathimerini gazetesi uzay yolculuğunu geniş bir haberle sayfasına taşıdı, ilk Türk astronotun yer aldığı Axiom-3 misyonunun uzayda 30'dan fazla bilimsel deneye imza atacağını vurguladı.

İsrail medyasından Yediot Ahronot, ilk Türk astronotun yer aldığı uzay yolculuğunun 36 saat süreceğini, uçuşun 24 saat ertelemeli başladığını kaydetti.