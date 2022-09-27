Uzakdoğu'da bir numaralı destinasyon olacak

Son dönemde dizileri ve K-Pop çılgınlığı ile dikkatleri üzerine çeken Kore, turizmde de atağa geçmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kore Turizm Ofisi İstanbul Direktörü Hyuncho Cho, 2023 yılında seyahatin tamamen normale dönmesiyle birlikte Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının salgın öncesi seviyeyi yakalayarak 30 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

Kore’yi tanıtmak amacıyla yürüttükleri faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini İstanbul’da gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla açıklayan Hyuncho Cho, İstanbul Ofisi olarak 2012 yılından bu yana Türkiye ve Kore arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.

“Hedefimiz Kore'yi 1 numaralı Uzakdoğu destinasyonu yapmak…” diyen Cho, K-Pop grupları ve Squid Game gibi popüler diziler sayesinde Kore’nin daha da popüler hale geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan olmak üzere toplam 20 ülkeden sorumlu olduklarını belirten Cho, “Türkiye ve Kore arasındaki güçlü diplomatik ve kültürel bağ, faaliyetlerimiz açısından eşsiz bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Güçlü aile bağları ve modernleşirken geleneksel yapılarını korumaları iki ülkeyi birbirlerine yakınlaştırıyor” dedi.

Cho, 2015 yılında Güney Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısının 23 bin 440 iken, bu rakamın 2019'da 31 bin 293'e yükseldiğine işaret ederek, “Ancak bu yükseliş, pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de düşüşe geçti. Bu yıl da pandeminin etkilerini hala görüyoruz. 2023 yılında seyahatin tamamen normale dönmesiyle birlikte Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısının salgın öncesi seviyeyi yakalayarak 30 bini aşmasını bekliyoruz. Hedefimiz Kore'yi 1 numaralı Uzakdoğu destinasyonu yapmak… Önümüzdeki dönem de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

KORE DİZİLERİNE ÖZEL TURLAR

Son yıllarda K-POP gruplarının ve Kore dizilerinin popülaritesi sayesinde Kore’nin uluslararası alanda daha da popüler hale geldiğini vurgulayan Cho, sözlerine şöyle devam etti:

“Kore, 5 bin yıllık bir tarihe ve 15 UNESCO Dünya Mirası Alanı ve çarpıcı doğal manzaralar dahil olmak üzere zengin bir kültürel altyapıya sahip. Ancak, son zamanlarda dünyaca ünlü pop müzik grubu BTS ile 2021'de dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi Squid Game gibi Kore’nin adının daha çok öne çıkmasını sağladı. Bu popüler temalar özelinde gerçekleştirilen etkinlikler, dizilere özel tasarlanan turistik turlar büyük ilgi görüyor.”

Cho, ayrıca Kore yemeklerinin de Türk halkının damak zevkine hitap ettiğini ve geleneksel yemek atölyelerinin turistler açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.