Uriel Salnaitis yoğun bakımdan çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Uriel Salnaitis Almanya’da ağır bir trafik kazası geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü sanatçı Uriel Salnaitis, yoğun bakımdan çıkarak, normal odaya alınarak, hayati tehlikeyi atlattı.Murat TOPÇU / ALMANYA (İGFA) - Tedavisine devam edilen ünlü sanatçı Uriel Salnaitis'in 4 yada 5 hafta sonra taburcu edilmesi bekleniyor.

Eşi ve yakınları ile görüşen gazeteci Murat Topçu’nun verdigi bilgilere göre eşi ve yakınları Uriel'in anlamının "Allahın ışığı" olduğunu anımsatarak, ismi gibi Allah'ın da Urieli koruduğunu dile getirdiler.

Ünlü sanatçı kazadan önce yeni albüm hazırlıkları yapıyordu. Yeni albümünün de 2025 yılında çıkacağını belirtmişti. 13 sarkılık albüm sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait , tutkulu , ikinci bahar , Hadi git , Sen Anladın Onu , daha çok sarkıların olduğu albüm heyecanla bekleniyor . Salnıtıs, bu şarkıların resmi iznini Sezen Aksu’dan almıştı.

Kım Wılde (" View From A Bridge ) 80 lerde dünyada ilk sıralarda olan şarkı Uriel tarafından Türkçe seslendirecek .

Kenara Gec isimli şarkı ilk defa seslendirilecek, Türkçe sözleri Aysen ve Kemal Şimsekyay ait özel olarak, Urielle yazdı.

Uriel hem Almanca, hem de İngilizce seslendireceği Hot Chocolade , You Sexy Thiana , Indianer ,Nena Almanca Day By Day.

Regina 90 larda tüm dünyada ünlü olan Moskau Moskau Dschinnonus Khan Moskau Moskau, şarkısını Uriel Clup Dancede seslendirecek.

Eşinin ve yakınlarının yaptığı açıklamaya göre, Urielin KKTC ‘ye , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ayrı bir aşkla ve sevgiyle bağli olduğunu, hayalinin de memleketine kesin dönüş yapmak olduğunu , kazadan öncede memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını, bu kazadan sonrada bu kararının değişmeyeceğini inandıklarını söylediler .

Bilinci açılan ve esi ve yakınlarına konuşan, Urielin’ de kazadan öncede esiyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar projelerini anlattı. KKTC'de müziğe devam edecegini, kendi müzik şirketi olan, Uriel Produktion’da KKTC’ de yaşayan sanatçılara kapıyı açacağını eşi ve yakınlari ile paylaşmış.

2024 ne kadar Uriel Salnaıtıs için kötü olsa da geçmişe sünger çekip, geleceğe bakmak gerekiyor. Uriel Salnaıtıs’in eşi de Urielin bilinci acıldıktan sonra, parçalanan Mustang arabası yerine yeni bir Mustang araba almak istediğini belirtti. Hız tutkusundan asla vazgeçmediğini belirtti.