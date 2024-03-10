Ünlü tasarımcı Moskova'da 'Bağ' kuracak

Türk modacılarının uluslararası gururu ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Moskova Fashion Week’de Sonbahar/Kış 2025 kapsamında “BAĞ” adını verdiği, Mavi ve Bej’in, Bordo ile buluştuğu 2025 Kış koleksiyonunu muhteşem bir defile ile tanıttı.İZMİR (İGFA) - Moskova Fashion Week Sonbahar/Kış 2025 kapsamında gerçekleşen Emre Erdemoğlu defilesi Moskova’da iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşti.

Emre Erdemoğlu 2025 Sonbahar/Kış Koleksiyonunda insan ilişkilerindeki “BAĞ”ın dramatik gücünü koleksiyonuna işledi.

Tüm detaylarda her sezon olduğu gibi military formları işleyen tasarımcı, hikayede güçlü anlatımıyla ve zengin renk seçimiyle lüks kavramını yeniden ele aldı.

CEKETLER, KABANLAR, TRENÇKOTLAR BÜYÜK FORMDA

Deri detayların ön planda olduğu koleksiyonda, kaşe kabanlar, aşırı büyük formda ceketler, yerlere kadar inen trençkotlar koleksiyonunun bütününde hakimiyetini korudu. Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işleyen tasarımcı, bu sezon da iki insan arasındaki koşulsuz bağı farklı bir anlatım şekliyle siz moda severlere sunuyor.

Military formların sokak stiliyle birleştirildiği koleksiyonda, Oversize formda kabanlar, özel işlemeli kimonolar, yerlere kadar inen trençkotlar, yüksek bel pantolonlar, yüksek vatkalı military ceketler, jilet görünümlü temiz bitimler, defilede sıkça karşılaştığımız detaylar arasında yer alıyor.

Koreografisini Olga Zatylkina’in üstlendiği defilenin müziklerinde Serhat Erdem ile çalışan başarılı modacı Emre Erdemoğlu davetlilerden tam not aldı.

TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nce bu yıl 18. kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda aldığı derece sonrasında kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Emre Erdemoğlu, daha önce Berlin Fashion Week’te 3 kez, İtalya’da Floransa, Catania ve Sicilya’da, Dubai’de, Amsterdam’da çok görkemli defilelere imza atmıştı.

Moskova Fashion Week’e davet edildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Türk Modasının Uluslararası Gururu Emre Erdemoğlu, “Moskova Moda Haftasında her şey inanılmaz güzeldi, Moskova’da çok güzel bağlar kurdum. Yakın zamanda burada bir satış noktası kurmak istiyorum” diye konuştu.