Ünlü oyuncular ABD'de ilk Türk Tiyatrosu'nu kurdu

Green Card kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ve burada bir Türk tiyatrosu kurmak üzere çalışmalara başlayan; 'Seksenler, Çocuklar Duymasın, En Son Babalar Duyar' gibi pek çok diziden tanıdığımız oyuncu Erdem Baş ile ABDpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli sıcak, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.Özlem Özgüt Yörekli / ABD (İGFA) - Erdem Baş, Türkiye'de özellikle de komedi dizilerinden yıllardır tanıdığımız bir oyuncu. Son olarak 'Seksenler' dizisinde rol alıyordu.

Genç bir arkadaşının onun adına DV Lottery çekilişi için başvuru yapması, oyuncunun hayatını değiştirdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında 2022 talihlisi olarak ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.

Bu eyaleti seçmesindeki en büyük etken, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı özellkle de 'Nefes' filmindeki müthiş performansıyla hafızalara kazınan Mete Horozoğlu'nun da 8 yıldır New Jersey'de yaşıyor olmasıydı. Birlikte hep bir tiyatro kurma hayalleri olduğundan bahsetti Erdem Baş. Ancak bu hayal Türkiye'de kısmet olmamış ve hayat onları Amerika'da bir araya getirdi.

ABD'DE İLK PROFESYONEL TÜRKÇE TİYATRO EKİBİ

Erdem Baş Green Card kazanınca, ilk olarak, yıllardır Türkiye'deki dizi sektöründen uzaklaşan Mete Horozoğlu'nu Amerika'da tiyatro yapmaya ikna etti. Daha sonra yine kendileri gibi oyuncu olan ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Nevşim Erzat ve Nazlı Sarpkaya'yı da ikna ederek kolları sıvadılar. Nevşim Erzat Atlanta'da, Nazlı Sarpkaya ise New York'ta yaşıyor.

Amerika'da yaşayan Türklerin de uzun yıllardır açlık duyduğu Türkçe tiyatronun böylelikle ilk adımları atılmış oldu. Erdem Baş'ın İstanbul'da vize işlemlerini hallettiği dönemde oyun arayışına giren ekip, yine 'Seksenler' başta olmak üzere pek çok projeden hatırladığımız Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın kaleme aldığı 'Ormantik Komedi' adlı eserde karar kıldı.

Kadın erkek ilişkilerine esprili bir dille yaklaşan oyunun provalarını, uzun süre online olarak yapan ekip, Erdem Bey New Jersey'e yerleştikten sonra birkaç hafta fiili prova yaptı ve vira bismillah deyip ilk oyunlarını Florida'nın Orlando şehrinde sergiledi. Burada çok yoğun ilgi ve reaksiyonla karşılaşınca, ardından New Jersey ve New York'ta da seyirciyle buluştular.

Erdem Bey, Orlando'daki oyuna Tampa'dan, Miami'den ve civar şehirlerden gelenler olduğunu mutlulukla ifade etti. 30 küsur yıldır Orlando'da yaşayan ve ilk defa Türkçe tiyatro oyunu izleme şansı bulan seyircinin kendilerine yaşattığı mutluluğu gururla anlattı. 'Tampa Kızları' ve 'Orlando Anneleri' gibi Facebook gruplarının da yoğun ilgisi olmuş oyuna.

TÜRKÇE'Yİ DİZİLERDEN ÖĞRENEN FARKLI MİLLETLERDEN İLGİ

New York'taki oyuna ise Kosovalı Arnavut bir çift gelmiş ve Türkçeyi dizilerden öğrenmişler. New Jersey'deki oyuna da Boşnak ve yine Türkçeyi dizilerden öğrenen bir seyirci gelmiş. ABD'li Türkler dışında Türkçeyi sonradan öğrenen farklı milletlerden seyircinin ilgisi de haliyle ekibi çok mutlu etmiş. Onun dışında Atlanta'da kendilerini bekleyen özellikle Türkçe bilen İranlı grup olduğunu öğrenmek de mutluluklarını artırıyor.

OYUNU KENDİ ŞEHRİNİZDE İZLEMEK İSTİYORSANIZ DAVET EDİN

Ormantik Komedi, yazın kısa bir ara verdikten sonra Ağustos sonu Kanada dahil olmak üzere uzun bir turneye çıkacak.

Yönetmenliğini Mete Horozoğlu'nun yaptığı oyun, yaşadığı eyalet ya da şehirde izlemek isteyen gruplardan davet bekliyorlar. Belli bir sayıya ulaşırsanız oyunu bulunduğunuz yerde izleme şansınız olacak.

ABD'DE BİR TİYATRO OKULU AÇACAKLAR

Erdem Baş, Mete Horozoğlu, Nevşim Erzat ve Nazlı Sarpkaya'nın bir hedefi de Amerika'da yaşayan Türkler için bir tiyatro okulu açmak. Bunun için bir mekan arayışına giren ekip küçük çocuklara, gençlere ve yaşı kaç olursa olsun tüm yetişkinlere oyunculuk eğitimi vermeyi hedefliyorlar. Açacakları okulun aynı zamanda müzik, dans, resim, fotoğraf gibi sanatın diğer kollarının da öğretildiği bir sanat okulu olması Erdem Bey'in en büyük isteği. ABD'de doğduğu için Türkçeyi iyi konuşamayan miniklere diksiyon dersleri vermek de hedefleri arasında.

Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda gerçekleştirdiği 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesi gibi bir projeyi Amerika'da hayata geçirmeyi düşünüyorlar. Yani, hedefi oyunculuk olan gençleri yetiştirip, hatta senaryo yazmayı öğretip kendi yazdıkları oyunları sahnelemelerine vesile olmak istiyorlar. Yeteneği olan ve oyuncu olmak isteyenler de bu okula gelebilecekler; sadece eğlenmek, rahatlamak ve güzel vakit geçirmek isteyenler de hobi olarak bu kurumdan faydalanabilecekler.

Tiyatro ve okulu aynı çatı altında buluşturmak isteyen ekip, şimdiden markalarını oluşturmuş bile: Theatroom! Oyunun biletlerini almak ve takvimini öğrenmek için https://theatroomart.com/ sitesini takip edebilirsiniz. Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeniz mümkün. Tiyatronun, ABD'deki iş insanlarından da sponsorluk anlamında destek beklediğini hatırlatalım!