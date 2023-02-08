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Ukrayna ekibini Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu
DÜNYA 08.02.2023, 10:12
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı arama kurtarma ekibinin, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Ukraynalı kurtarıcılar, depremlerin ardından kurtarma operasyonunu desteklemek için Türkiye'ye gitti. Umarım mümkün olduğu kadar çok insanın hayatını kurtarmak mümkün olur." dedi.
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