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Üçlü toplantıya 'süresiz' iptal!
DÜNYA 24.01.2023, 18:02
Türkiye, üçlü mekanizma toplantısını süresiz şekilde iptal etti!ANKARA (İGFA) - Türkiye, İsveç'ten terör konusunda somut adımlar beklerken, ülkede Kur'an-ı Kerime karşı düzenlenen saldırı bardağı taşıran son damla oldu.
NATO'ya girme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te, İslam'a karşı alçak bir saldırı gerçekleştirildi.
Yaşanan son dakika gelişmesine göre ise Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz olarak iptal edildi.
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|21
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