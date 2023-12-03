Son Dakika

UCLG Başkanı Altay, COP 28'de konuştu

DÜNYA 03.12.2023, 13:08
UCLG Başkanı Altay, COP 28'de konuştu

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dubai’de COP 28 kapsamında düzenlenen Yerel İklim Eylemi Zirvesi’ne katıldı.KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya liderlerinin de buluştuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Yerel İklim Eylemi Zirvesi’ne katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen programda, küresel iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki yıkıcı etkileri ve bununla başa çıkmak için alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini paylaşan Başkan Altay, COP’un küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini belirlemek ve uluslararası iş birliğini sağlamak için çok önemli fırsatlar sunan bir konferans serisi olduğunu söyledi.

Başkan Altay, bu konferansların dünya genelinde iklim eylemi için bir çerçeve oluşturarak karar alıcıları, uzmanları ve paydaşları bir araya getirdiğini belirterek, “Küresel kalkınma gündemini hayata geçirmek, iklim değişikliği etkileriyle mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris Anlaşması, Sendai Çerçevesi, Yeni Kentsel Gündem, Addis Ababa Eylem Gündemi gibi taahhütler ve COP bu mücadelede temel belirleyicilerdir” dedi.

“UCLG'NİN LİDERLİĞİ İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN UMUT VERİCİ ADIMLARIN ATILMASINI SAĞLAMAKTADIR”

Şehirlerin küresel arenadaki rolünün büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Bizler de UCLG ailesi olarak küresel meselelerde bir paydaş olduğumuzu kanıtlamış durumdayız. Özellikle sürdürülebilir kentsel gelişim hedefi olan SKA-11 ışığında şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek için elimizden geleni yapmaktayız. UCLG’nin şehirleri uluslararası alanda temsil etmesi ve liderliği, insanlığın geleceği için umut verici adımların atılmasını sağlamaktadır. Ancak tüm çabalarımıza rağmen karşı karşıya olduğumuz büyük bir zorluk vardır. Bu zorluk iklim değişikliğinin neden olduğu kayıp ve hasarlardır. Bu zorluk, sürdürülemez kalkınma modellerinin eşitsizliğin ve diğer olumsuz etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.”

COP 28’nin önemli bir konusu olan kayıp ve zarar kavramlarını ele almak üzere toplandıklarını aktaran Başkan Altay, şunları kaydetti:
“Bu kavram iklim krizinin etkilerine maruz kalan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle risk yönetimini gerçekleştiremeyen ülkelerin mağduriyetini ifade etmektedir. Bu mağduriyet iklim krizinin şiddetlendirdiği tayfunlar, kasırgalar gibi acil durumlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda yükselen deniz seviyeleri, artan erozyon ve tuzlanan toprakların tarım için el verişsiz hale gelmesi gibi uzun vadeli etkiler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.”

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP 28)

Conference of the Parties, yani “Taraflar Konferansı” anlamına gelen COP Zirvesi, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir iklim konferansıdır. Konferansa, 1994’te yürürlüğe giren ve uluslararası bir anlaşma olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (UNFCCC) imzalayan tüm ülkeler katılmaktadır.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 14 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Rizespor 14 21
8. Antalyaspor 14 20
9. Hatayspor 14 18
10. Kasımpasa 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Bodrumspor 14 24
5. Göztepe 13 23
6. Sakaryaspor 14 23
7. Gençlerbirliği 13 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 14 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Newcastle 14 26
6. Tottenham 13 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Brentford 14 19
11. Chelsea 13 16
12. Crystal Palace 13 15
13. Wolves 14 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 14 3