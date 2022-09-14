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Türkmenistan'a vize muafiyeti kaldırıldı
DÜNYA 14.09.2022, 09:42
Türkmenistan vatandaşlarına Türkiye'ye vize muafiyeti kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde verilen vize muafiyeti kaldırıldı.
Böylece Türkmenistan vatandaşları vizeye tabi olarak Türkiye'yi ziyaret edebilecek.
Cumhurbaşkanı kararı, bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
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