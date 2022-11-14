Türkiyeli araştırmacılar Endonezya G20/N20 Zirvesi’nde

Sinirbilim alanında küresel ölçekte seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT) tarafından düzenlenen G20 - Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) Zirvesi’nin 9’uncusu Endonezya’daki Bali adasında yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de yapılıyor.

2013 yılında kurulan ve ABD başta olmak üzere sinirbilim alanındaki seçkin araştırmacıların yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT) tarafından düzenlenen G20 - Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) konferansının 9’uncusu bu yıl Bali’de yapıldı.

TÜRKİYE’DEN İKİ BİLİM İNSANI…

Konferansa Türkiye'den tek katılım sağlayan üniversite Üsküdar Üniversitesi olurken, Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve beraberindeki araştırmacılardan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, yürüttükleri çalışmalara ilişkin zirve kapsamında sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığında ME+ Brain Initiative, Societyfor Brain Mapping and Therapeutics (SBMT) adına Dr. Babak Kateb, Hindistan Brain Initiative adına Sandip Chatterjee, Asia - Pasific adına Dr. Asra Al Fauzi ve Sunder Vakfı Başkanı Keerthy Sunder zirve kapsamında N20’de açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Bilim insanlarının gündeminde ise Kanser Tedavisi, İntihar Önleme, Nöroteknoloji, Bağımlılık Önleme ve Giyilebilir Teknolojiler başlıkları vardı.

TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ…

Dünya basınında da geniş yer bulan zirve kapsamında "Theta Burst and Neuromodulation Applications" başlıklı sunumuyla oturum başkanı Prof. Nevzat Tarhan ve "AI Based Neuroscience Applications and NP Model" sunumuyla Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel çalışmalarını paylaştı.

Nöroteknoloji odaklı çalışmaları uluslararası araştırmacıların ilgisini çekerken Prof. Nevzat Tarhan sunumunda nöromodülasyon tekniklerine ve rTMS'in elektriksel aktiviteyi nasıl etkilediğine dikkat çekti. Tarhan; nöromodülasyon teknikleri ve rTMS’nin depresyon, OKB tedavisinde ve komorbid psikiyatrik hastalıklarda kullanımını ve yan etkilerini ele aldı. NPİstanbul Hastanesi’nin bağımlılık, rTMS theta burst protokollerini ve nöronavigasyon destetli tedavi uygulamalarını 9 farklı ülkeden araştırmacılar ve eş zamanlı olarak Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT) Youtube kanalı üzerinden olarak izleyicileri ile paylaştı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HASTALIK SINIFLANDIRMA MODELİ…

Öte yandan Doç. Dr. Türker Ergüzel de NPİstanbul Hastanesi için tasarlanan ve Prof. Nevzat Tarhan tarafından patent başvurusu yapılan Yapay Zeka destekli hastalık sınıflandırma modelinin ilk versiyonu "NP Model" sunumunu gerçekleştirdi.

Özellikle artan veri çözünürlüğü ve boyutu ile birlikte yetersiz kalan geleneksel sınıflandırma algoritmaları yerine kullanılan LSTM, CNN mimarileri ile tasarlanan hastalık sınıflandırma modeli, OKB - Sağlıklı Kontrol grubu ve Bipolar - Sağlıklı Kontrol grupları için external validation işlemleri ile simüle edilerek araştırmacılar ile paylaşıldı.