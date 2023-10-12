Türkiye’den İsrail-Filistin için çok yönlü diplomasi

Türkiye, İsrail-Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek İsrail-Filistin gündemli görüşmeler yaptı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükûnetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurguladı, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon konuşmasında da İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirildi.

Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.

"TÜM AKTÖRLERİ BARIŞIN TESİSİ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dâhil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde ise Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri de arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.