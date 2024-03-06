Türkiye ve Mısır arasında gelişen ilişkiler bölgeye nasıl yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a kritik dönemde gerçekleştirmiş olduğu ziyaret uluslararası ve bölgesel çapta büyük ses getirdi. Peki bu ziyaret, iki ülkenin arasındaki ilişkilerde ve bölgede nasıl etkiler yaratacak?Oğuzhan Osman BİLGİN/ Rüstem PEHLİVANLAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan darbeden sonra Türkiye ve Mısır arasındaki ilişki, yakın döneme kadar gerin ilerledi. Mısır'da gerçekleşen darbe sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mursi’ye darbe yapan Sisi'ye karşı takındığı sert tavır sebebiyle iki ülke, birbirlerine karşı mesafesini uzun süre korudu.

Geçtiğimiz günlerde Mısır yönetiminin yoğun ısrarlarına olumlu cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirmiş olduğu ziyaretle ilişkilerde olumlu anlamda bir kırılma yaşanmasını sağladı.

Türkiye ve Mısır arasında yeniden gelişmeye başlayan diplomatik ilişkiler hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, “Mısır’ın Türkiye’nin desteğine ihtiyacı var.” dedi.”

“TÜRKİYE VE MISIR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KÖKLERİ DERİN”

Erdoğan ve Sisi arasında gerçekleşen görüşmenin tarihi bir görüşme olduğunu ifade eden Dr. Barış Adıbelli, “Mısır ve Türkiye hem devlet hem de halk düzeyinde tarihi ve kadim ilişkilere sahip. Zaman zaman gerginlik ve anlaşmazlıklar olsa da bu iki ülke arasındaki ilişki, kardeşlik hukuku üzerinden ilerliyor. Orta Doğu'daki diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi de tanımlarken, yüz yıl önce hepsinin aynı devletin unsurları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle bizim küsmemiz de barışmamız da olağandır.” dedi.

“ERDOĞAN MISIR TARAFINDAN DAVET EDİLDİ”

Sisi'nin daha önce Türkiye'yi ziyaret etmek için iki defa girişimde bulunduğunu ancak bu ziyaretlerin gerçekleşmediğini hatırlatan Adıbelli, “Üçüncü bir ziyaret talebinin gelmesini bekliyorken Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ısrarlı davetleri kırmamak adına gitmeyi tercih ettiğini açıklamıştı. İran ile beklenen çatışma, Mısır ile gerçekleşebilir.” ifadelerini kullandı.

“MISIR'IN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR”

Erdoğan'ın Mısır tarafından yoğun bir şekilde davet edilmesinin nedeni olarak İsrail ve Mısır arasında yaşanan gerilimi işaret eden Dr. Barış Adıbelli, “Mısır ile İsrail arasındaki ilişki gün geçtikçe artıyor. Refah'a olası bir operasyon ve Sina'da bir çadır kent kurulması ihtimali Mısır'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına yönelik tehdit olarak algılanıyor. Bu durum Mısır ve İsrail arasında savaşa dahi götürecek bir gerginliğe sebebiyet verebilir. Bu çok da şaşırtıcı olmaz. Mısır'ın Erdoğan'ı davet etmesinin altında da bu durum yatıyor. Sisi ve Erdoğan birlikte pozitif bir poz verince İsrail'e de net bir mesaj verilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'de Netanyahu'ya bakışı ortada. Erdoğan'ın İsrail devletinden ziyade Netanyahu ile sorunu olduğunu kavramak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

NETANYAHU ERDOĞAN'I KENDİNE RAKİP GÖRÜYOR

Netanyahu'nun Erdoğan'ı kendisine siyasi bir rakip olarak gördüğünü ve İsrail'i Orta Doğu'da lider ülke konumuna getirme arzusunda olduğunu ifade eden Dr. Adıbelli, “Mavi Marmara ve One Minute krizlerinin hemen ardından Netanyahu özelinde İsrail ile kriz patlak vermişti. İsrail, kendisini Orta Doğu'nun lideri konumunda görüyor olabilir ancak İsrail'in böyle bir misyonu üstlenmesi söz konusu değil. Orta Doğu'da İsrail ile sağlıklı diplomatik ilişkisi olan ülke neredeyse yok. Trump'ın zorlamasıyla Arabistan ile geliştirilen ilişkiler de tekrar başa döndü. Şu anda Arabistan ilişkilerin tekrar kurulması için 1967 sınırlarına dayanan Filistin devletinin kurulmasını ön şart olarak öne sürüyor.” dedi.