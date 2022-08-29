Türkiye Pakistan’a sel yardımlarında hava köprüsü kurdu

Afad Başkanlığı selden etkilenen Pakistan’a çadır ve insani yardım malzemesi gönderme çalışmalarına başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AFAD Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan’a yardım eli uzattı. Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000’den fazla Pakistanlı’nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti. AFAD koordinasyonunda ilk etapta;

10 bin adet çadır,50 bin gıda kolisi,50 bin hijyen ve10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.

Pakistan’da selden etkilenen afetzedelere yönelik 1.120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve 1.000 adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi. Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.

İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek.