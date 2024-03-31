Türkiye-Özbekistan ilişkilerini görüştüler

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev’e teşekkür etti.