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Türkiye'nin Miami Başkonsolosu değişti

DÜNYA 23.10.2023, 14:19
Türkiye'nin Miami Başkonsolosu değişti

Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu'na Washington Büyükelçiliği'nde Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapan Resul Şahinol atandı.abdpost / ABD (İGFA) -Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu'nda görev değişimi yapıldı. Yaklaşık 21 aydır başkonsolosluk görevini yürüten Feyza Barutçu Altuğ'un yerine, daha önce Washington Büyükelçiliği'nde Misyon Şefi Yardımcısı Elçi-Müşteşarlık görevini yürüten Resul Şahinol getirildi.

Gazeteci Anıl Sural, Feyza Barutçu Altuğ'un Ankara'da yeni bir göreve atandığını bildirdi.

Şahinol'un başkonsolosluk görev bölgesinin Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina ve Puerto Rico'yu kapsadığı öğrenildi.

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