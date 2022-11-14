Türkiye ile Endonezya iş birliğine 5 imza

Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Zirvesi öncesinde, Hilton Bali Resort'ta, Türkiye ve Endonezya arasında savunma sanayisi, teknoloji, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında iş birliğini içeren 5 anlaşma imzalandı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bali adasındaki imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun, dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerine teşekkür ederek başladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülke içinde ve bölgesinde teröristlerin kökünü kazımaya devam edeceğinin altını çizdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Bali'de tarihi bir ana şahitlik ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni kuracaklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinde son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün savunma, araştırma, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak. Özel sektörlerimiz de bugün elektrikli otobüsler ve Sumatra otoyolu gibi projelere ilişkin önemli anlaşmalar imzalayacak" dedi. Çavuşoğlu, Endonezya'nın küresel zorluklara rağmen G20 Zirvesi'nde başarılı bir başkanlık yürüttüğünü kaydetti.

Endonezya Savunma Bakanı Subianto ise Türkiye'ye dün İstanbul'da yaşanan saldırı dolayısıyla başsağlığı diledi. İmzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkinin dinamizmini gösterdiğini söyleyen Subianto, "Bu anlaşmaları hayata geçirmek için büyük çaba harcandığını biliyorum. Endonezya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi de günden güne güçlenerek artıyor. Bugün iki ülke liderinin açıklayacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Konuşmaların ardından Türkiye ve Endonezya arasında 5 anlaşma imzalandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Subianto, "Türkiye ile Endonezya Arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

"Türkiye ile Endonezya Arasında Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) Başkanı Tri Handoko imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükûmeti arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imza koydu.

"Türkiye ile Endonezya Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"nı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imzaladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Kamu Diplomasisi’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Teuku Faizasyah", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı Arasında Kalkınma İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza koydu.

FİRMALAR ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Bu arada Türk ve Endonezya firmaları arsında da iki anlaşma imzalandı.

Karsan ve PT Shacmindo Perkasa şirketleri arasında elektrikli otobüs üretimi ve dağıtımı iş birliği anlaşmasını Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş ile PT Shacmindo Perkasa kurucusu Roberto Pangasian imzaladı.

Sumatra otoyolunun geliştirilmesine ilişkin iş birliği anlaşması ise ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sani Arbilgin ile PT. Hutama Karya Operasyon Direktörü Koentjoro tarafından imzalandı.