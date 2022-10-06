Türkiye'den Tayland'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da anaokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Tayland'da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Tayland halkı ile hükumetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1578032555869188096

Hatırlanacağı gibi, Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine gün içinde düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirmişti.