Türkiye'den Pakistan'daki saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.ANKARA (İGFA) - Pakistan'ın Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması ardından Türkiye, Pakistan'a taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 147 kişi yaralanmıştı.