Türkiye'den Pakistan'a taziye

Pakistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 Pakistan askeri için Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Pakistan hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı gibi Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşmüş, kazada kurtulan olmamıştı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1554461178402938882