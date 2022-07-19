Türkiye'den Mısır'a taziye

Türkiye, Mısır’ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Mısır'ın güneyindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması dolayısıyla 22 kişi yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirterek, taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yayımlanan mesajda "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1549416699069349896