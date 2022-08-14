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Türkiye'den Mısır'a taziye

DÜNYA 14.08.2022, 16:54
Türkiye'den Mısır'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Gize kentindeki Abu Sifin Kilisesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'da çıkan yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mısır’ın Gize kentindeki Abu Sifin Kilisesi’ndeki olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1558809666003632128

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