Türkiye'den Macron'a 'Çelik' yanıt!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Türkiye ile birlikte Çin ve Rusya gibi ülkelerin Afrika'da izlediği politikalara ilişkin yorumuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumu olduğunu kaydetti.

Çelik, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir. Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır. Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sn Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır. Macron’un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1589909948099874816