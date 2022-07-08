Türkiye'den Japonya'daki menfur saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırı kınandı.

Yazılı açıklamada, "Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Shinzo’ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.