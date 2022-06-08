Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran’da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını belirterek taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1534551496821465088