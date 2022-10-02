Türkiye'den Endonezya'ya taziye

Endonezya’da futbol müsabakasında yaşanan izdiham sonucu 100'ü aşkın kişinin ölümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirterek, ülkeye taziye mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.