Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
DÜNYA 02.10.2022, 17:36
Endonezya’da futbol müsabakasında yaşanan izdiham sonucu 100'ü aşkın kişinin ölümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirterek, ülkeye taziye mesajı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|17
|4. Trabzonspor
|8
|16
|5. Beşiktaş
|7
|14
|6. Konyaspor
|7
|14
|7. Fenerbahçe
|6
|13
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|14
|2. Sakaryaspor
|7
|12
|3. Pendikspor
|7
|12
|4. Bodrumspor
|7
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Bandırmaspor
|6
|11
|8. Samsunspor
|7
|10
|9. Boluspor
|6
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|6
|18
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Osasuna
|6
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Real Sociedad
|6
|10
|10. Mallorca
|7
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü