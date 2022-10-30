Türkiye'den 151 kişinin hayatını kaybettiği Seul'e taziye

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için Dışişleri Bakanlığı'nca taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19'u ağır 82 kişi yaralanmıştı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1586633114977173508