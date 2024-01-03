'Türkiye, ABD’nin baskısına boyun eğerek Aruri’yi sınır dışı etti' iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İsrail basını: Türkiye, ABD’nin baskısına boyun eğerek Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri’yi sınır dışı etti" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İddiaya konu haberlerle ilgili İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

2015 yılında İsrail medyasında yer alan asılsız iddialardan alıntı yapılarak hazırlandığı tespit edildiği kaydedildiği açıklamada, "İsrail propaganda kampanyasının ürünü olan 2015 tarihli haberlerden alınan bu asılsız iddialar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla güncelmiş gibi servis edilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen, "Türkiye Hamas yöneticilerini sınır dışı ediyor" iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Not: Salih el-Aruri, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolünde bulunan Maşrafiye bölgesine yönelik İsrail insansız hava aracı saldırısında (2 Ocak 2024) hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.