Türk-Ukrayna askeri heyetleri bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir toplantı gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuların ele alındığı kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1543984448915623937