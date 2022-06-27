Türk profesör İngiltere’de hayran bıraktı

Londra’da yapılan Trust London Birleşik Krallık ve Türkiye Medikal Turizm Fuarı’nda konuşma yapan Türkiye’nin en genç Tüp Bebek Profesörlerinden Prof. Dr. Gökalp Öner’in konuşması yoğun ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen 15’e yakın hastanesi ve sağlık kuruluşu Trust London Birleşik Krallık ve Türkiye Medikal Turizm Fuarı’na katıldı. Londra’da düzenlenen fuarda, hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezleri gibi medikal turizm alanında faaliyet gösteren birçok Türk firması yer aldı.

Fuara Kayseri System Hospital’dan katılan Türkiye’nin kendi alanında 33 yaşında en genç doçent unvanını elinde bulunduran Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner’in ‘Tüp Bebeğin Geleceği-The Future of IVF’ konulu konuşması büyük ilgi gördü. Prof. Öner, Türkiye’deki ve dünyadaki tüp bebekteki son gelişmeleri, son teknolojileri ve kendine özel yaptığı çalışmaları bir sunum yaparak katılımcılara anlattı. Sunumuna yapay zeka konusundaki yaptığı çalışma damga vurdu.

Prof. Dr. Gökalp Öner konuşmasında; “Hastalarımız geldiği zaman öncelikle değerlendirip ilaç dozları, yumurta sayısı, hormon değerleri, yaşı, kilosu, ek hastalıklarına göre kişiye özel tedavi protokolleri hazırlanır. Erkekte de sperm seçimi Mikroçip ve İMSİ yöntemi yapılarak seçilir. Daha sonra embriyolar gebelik getiren 5. gün embriyosuna gider. Gerekirse genetik tanı yapılır. Yapay zeka yöntemi ile en kaliteli embriyo seçilir ve rahim de yine hormon seviyelerine göre embriyo tutunumuna en uygun şekilde hazırlanır. Dondurma çözme embriyo teknikleri ısıya duyarlı mikroskop, anne rahmini en iyi şekilde taklit eden kültür ortamları ile tüp bebek başarısı günden güne artış gösterdi. Yani yapay zekâ ile en kaliteli ve genetik yapısı normale en yakın embriyo seçimi yapılarak hem ilk transferde gebelik elde edilir, hem de tüp bebekle elde edilen gebeliğin sağlıkla devam edilmesi sağlanır” dedi.

Türkiye’nin en genç Tüp Bebek Profesörlerinden olan Prof. Dr. Gökalp Öner’in konuşması dakikalarca alkışlandı.

Tüm katılımcı hekimler muhteşem bir sunum olduğunu söyleyerek sunum sonrasında Prof. Dr. Öner’in yanına gelerek çalışmalar konusunda bilgiler aldılar.

Pof. Dr. Gökalp Öner’e çalışmalarından ve bu etkinlikteki sunumundan dolayı verilen plaketi Türkiye Büyükelçiliği’ni temsilen Tarık Sönmez’den aldı.