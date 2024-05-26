Türk kadını ABD'de siyaset sahnesinde

ABD'nin Passaic County bölgesinden Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde adaylığını koyan Derya Taşkın, önemli bir aday olarak öne çıkıyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - 4 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimler öncesinde ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin mikrofonuna konuşan Taşkın, 29 Mayıs’ta düzenleyecekleri destek organizasyonundan ve adaylık sürecinden bahsetti.

Derya Taşkın, Amerika'daki seçim sistemi hakkında bilgi vererek röportaja başladı. "4 Haziran'da genel olarak Amerika'da bir ön seçim var" diyen Taşkın, "Ben de 16 belediyeyi içeren bir bölgede adayım. Bu bölgede belediyelerin bütçesi ve idaresinden sorumlu oluyorsunuz. Aynı zamanda yollar, şerifin bütçesi, liseler, hastaneler ve diğer sistemlerin idaresi de bu kapsamda." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Seçim kampanyaları için maddi desteğin önemini vurgulayan Taşkın, "Burada siyasete girebilmek için maddiyat gerekiyor ve oy alabilmeniz lazım. Siyasi işlerde etkili olabilmek için finansal destek yanında aktif bir destekçi ağına da ihtiyacımız var. Bu nedenle, Amerikan vatandaşları veya Green Card sahiplerinden gelecek maddi desteklerin yanı sıra gönüllü katılımlarını da bekliyoruz" dedi.

Ayrıca, gönüllü desteğine de ihtiyaç duyduklarını belirten Derya Taşkın, "Eğer gönüllü olabilecek dostlarımız varsa, sosyal medyadan ya da web sitemizden bize ulaşabilirler. Özellikle Passaic’te yaşayanlar, evlerinin önüne seçim afişi koymak isterlerse bizimle iletişime geçebilirler." dedi.

DESTEK ORGANİZASYONU 29 MAYIS’TA ANTİKA GRİLL'DE!

ABDPost mikrofonuna konuşan Derya Taşkın, 29 Mayıs Cumartesi günü New Jersey’de bulunan Antika Grill'de düzenleyecekleri destek organizasyonuna tüm Türk Amerikan toplumunu davet etti. Taşkın, “Siyasi işlerde etkili olabilmek için finansal destek ve geniş bir destekçi ağı gerekiyor. Bu nedenle, Amerikan vatandaşları veya Green Card sahiplerinden gelecek maddi desteklerin yanı sıra gönüllü katılımlarını da bekliyoruz" dedi.

29 Mayıs Cumartesi günü, Antika Grill'de düzenleyecekleri etkinliğe tüm destekçileri ve ilgilenenleri davet ettiklerini belirten Derya Taşkın, etkinliğin siyasi hedeflerine ulaşmak ve projelerini desteklemek adına büyük önem taşıdığını ifade etti. Taşkın, "Gönüllüler, politik girişimlerimizin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Katkıda bulunmak isteyen herkesi, etkinliğimize katılmaya veya gönüllü olarak destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Amerikan vatandaşlarına oy kullanma çağrısında bulunan Taşkın, "Maalesef, birçok Türk Amerikan vatandaşı oy kullanmak için kayıtlı değil. Kayıtlı olup da oy kullanmayanlar var. Lütfen, sesimizin duyulması için oy kullanın." diyerek seçimlere katılımın önemine dikkat çekti.

İLK TÜRK KADIN ADAY

Röportajda, seçilirse Amerika'da bu pozisyona gelen ilk Türk kadın olacağını belirten Taşkın, "Tayfun Selen, Morris County'de seçilen ilk Türk vatandaşı oldu. Ben de ilk Türk kadın olarak bu başarıyı elde etmeyi umuyorum." şeklinde konuştu.

Seçim Gününe Hazırlık

Son olarak, Taşkın, 4 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayarak, "Gönüllü destek, maddi yardım ve oy kullanımı bizim için çok önemli. Lütfen, oylarınızı kullanarak bize destek olun." çağrısında bulundu.