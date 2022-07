Türk iş insanı ABD’de 'en iyi göçmen' listesinde

ABD’deki en iyi göçmen listesi açıklandı. Listede ilk kez bir Türk yer aldı.ABD (İGFA) - ABD’nin 2022 en iyi göçmen listesi belli oldu. İlk kez Türk’ün dâhil olduğu listede Nobel ödülü sahipleri, COVID-19 aşı geliştiricisi, Rock 'n' Roll efsanesi gibi önemli isimler yer alıyor.

Ünlü pizza zinciri Champion Pizza'nın sahibi ve yardım çalışmalarıyla tanınan Hakkı Akdeniz en iyi göçmen listesinde yer almaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu söyledi.

ABD merkezli Carnegie Corporation of New York, her yıl katkıları ve eylemleriyle ABD’de demokrasiye yaptığı desteklerden dolayı tamamı ABD vatandaşlığına kabul edilmiş göçmenleri onurlandırıyor. 2022 yılında; kurum, eğitim, sanat, kanun yaptırımı, kamu hizmeti, sağlık bakımı ve küçük işletme sahipliği alanlarında çalışan yerel liderlerin yanı sıra toplum temelli savunucular da dâhil olmak üzere 32 ülkeden adaylar belirlendi.

Adaylar arasından 2021 Nobel Fizik ödülü sahibi Syukuro Manabe ve 2021 Nobel Tıp ödülü sahibi Ardem Patapoutian, Covid-19 aşı geliştiricisi, Deloitte'un küresel CEO'su Punit Renjen, ABD kadın futbolu tarihinin en kazanan teknik direktörü Jill Ellis, Amerikan Bale Tiyatrosu'nun baş dansçısı ve efsane tenis yıldızı Steffi Graf, TV sunucusu ve yemek uzmanı Padma Lakshmi, aktris ve yönetmen Julie Delpy ve rock'n roll efsanesi Neil Young gibi ünlülerin de aralarında olduğu 34 kişi seçildi. Listenin ilk sırasında Türkiye’den ABD’ye göç eden ve evsizlere yönelik yardım çalışmalarıyla dünyaca tanınan iş insanı Hakkı Akdeniz yer aldı.

Ayrıca Hakkı Akdeniz, en iyi göçmen listesine dâhil olan ilk Türk oldu.

YARDIM VE ÇALIŞMALARIYLA ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

New York merkezli Champion Pizza zincirinin sahibi Akdeniz, evsiz ve aç New Yorklulara düzenli olarak binlerce pizza diliminin yanı sıra giysi, battaniye ve ilaç yardımında bulunuyor. New York’ta 13 restorana sahip olan Akdeniz, yardımda bulunduğu evsizlere dağıttığı pizza kutularına 20 dolarlık banknotlar koymasıyla da biliniyor. Akdeniz ayrıca ABD’de büyük felakete sebep olan Sandy Kasırgası'nın ardından Aşağı Manhattan'daki komşularına yardımlarını esirgemedi.