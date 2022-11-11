Türk dünyasına Balkanlarda sevgi seli

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun 7. Türk Dünyası Belgesel film festivali Makedonya’nın başkenti Üsküp'te gerçekleşti. Uluslararası Amerikan Fon Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Belgesel film gösterimi yoğun ilgi ile gerçekleşti.

ÜSKÜP (İGFA) - 9 Ülke 1 Festival sloganı ile uluslararası gösterimlerin bu seferki durağı Makedonya'nın başkenti Üsküp oldu. Fon Üniversitesinde izleyiciler ve öğrenciler ile buluşan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, dereceye giren belgeselleri izleyiciler ile buluşturdu. Fon Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Sefer Canoski ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir'in konuşmaları ile başlayan program öncesi Makedonya ve Türk Milli marşları dakikalarca ayakta alkışlandı.

Türkiye'den Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Engin Çağlar'ın da hazır bulunduğu gösterimlerde bir çok resmi ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı. Proje ortağı olan Fon Üniversitesine günün anısına plaket sunan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, 'Fon Üniversitesi’nin Türk Dünyasında önemli bir yeri olan festivalimize sonsuz destek vermesi bizleri son derece memnun ederken başta Mütevelli heyeti başkanı sayın Sefer Canoski'ye ve kıymetli hanımefendi eşleri Sezen Canoski'ye çok teşekkür ediyorum, Fon Üniversitesi bizim için Türkiye demek yol arkadaşımız demektir dedi.

Fon Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Sefer Canoski ise yaptığı konuşmada "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinden gelen herkesi yürek dolusu sevgilerimle karşılıyor, Yurtta Sulh Dünyada Sulh diyen mükemmel lider Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyorum dedi.

Derece alan belgesel filmlerin gösterimleri ile devam eden program sonunda ise Makedon ve Türk öğrenciler bir birlerine sarılarak dostluk mesajı verdiler. Programda ayrıca Türkiye Maarif Okulları Üsküp Müdürü Enes Şenpeker, Yunusemre Enstitüsü Koordinatörü Moliya Lodeşka ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Avcı da hazır bulunarak plaket takdiminde yer aldılar.