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Türk Dünyası Bursa öncülüğünde 'Birlik' oluyor!

DÜNYA 04.07.2023, 14:45
Türk Dünyası Bursa öncülüğünde 'Birlik' oluyor!

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Yerel Yöneticileri ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Bursa'nın öncülük ettiği 'Birlik' için çalışmalar hızlandı.BURSA (İGFA) - Türk Dünyası’nın ilk uluslararası kuruluşu olan TÜRKSOY’un  30. kuruluş yıldönümü, teşkilata üye ülkelerinin ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, üye ülkeler arasında önemli bir işbirliğine daha gidiliyor. Bursa’nın öncülüğünde  “Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği”  kuruluyor.

BURSA ÖNCÜLÜK ETTİ

2022 Kasım ayında Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen TÜRKSOY Üye Ülkeler Kültür Bakanları 39. Daimi Konsey toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde edinilen tecrübelerin bu görevi üstlenecek tüm şehirlere aktarılabilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği süreçlerinin kurumsallaştırılabilmesi, aynı zamanda var olan şehircilik ve belediyecilik tecrübelerinin de karşılıklı olarak aktarılabilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kurulması teklif edilmişti.

Alınan karara istinaden 30 Haziran 2023 tarihinde Türkmenistan’ın Arkadağ şehrinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri yerel yöneticileri çalışma toplantısının ilki düzenlendi.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri (TDKB) yerel yöneticileri,  ilk çalışma toplantısını ileri teknolojiler kullanılarak "akıllı şehir" konseptine uygun inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde resmi açılışı yapılan ‘Arkadağ’ şehrinde gerçekleştirdi.

BİRLİK İÇİN ADIMLAR HIZLANDI

Toplantının açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY’un kuruluşunun 30. yılında, Türk Dünyasında etkileşimi derinleştirecek bağları daha da güçlendirerek yeni bir sayfa açmak için çalışmaların hızlandığını kaydetti. 

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Genel Koordinatörü ve Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ise, Türk Dünyası şehirlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.  Bingül, “2022 Yılı Kasım ayında Bursa’da ev sahipliğini yaptığımız TÜRKSOY’a üye ülkelerin Kültür Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 39. Daimi Konsey toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş tarafından Kültür Başkenti sürecinde edindiğimiz tecrübelerin bizden sonra bu görevi üstlenecek tüm şehirlere aktarılabilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği süreçlerinin kurumsallaştırılabilmesi ve aramızdaki iletişimin güçlendirilmesi maksadıyla Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kurulması teklif edilmişti.  Daimî Konsey tarafından kabul gören teklif kayıtlara geçerek üye ülkelerin Kültür Bakanları tarafından imza altına alınmıştı. Buradan hareketle, 39. TÜRKSOY Daimî konsey toplantısında da belirttiğimiz gibi Bursa olarak Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliğinin kuruluş süreçlerini yürütmek ve ev sahipliğini de üstlenmek üzere hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

BURSA ‘BİRLİK’ İÇİN HAZIR

Bingül, “Türkiye’nin 4. büyük şehri, ticaret, sanayi, ihracat, tarım, turizm, kültür ve sanat alanlarında engin bir tecrübeye sahip şehrimiz adına Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kuruluşunun yürütülmesi ve Kültür Başkentliği süreçlerinin geliştirilmesi adına azim ve gayretle çalışarak en iyi sonuca ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Toplantı sonunda Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirlerin temsilcileri,  Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kuruluşu noktasında iyi niyetlerini beyan ederken, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kuruluşu için gerekli resmî evrakların hazırlanması,  2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın TÜRKSOY’un eşgüdümünde gerekli çalışmayı yürütmesi, hazırlanacak belgelere uygun olarak Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği yönetiminin ve işleyişinin bir sonraki toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Yerel Yöneticileri çalışma grubunun bir sonraki toplantısı Ekim ayı içerisinde 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’da yapmayı hedefledi.

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